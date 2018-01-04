Работники банковской сферы Финляндии возобновили забастовку

В Финляндии в четверг возобновилась забастовка работников банковской сферы, начатая на минувшей неделе.

Забастовка возобновляется, так как "разногласия между сторонами трудового спора настолько большие, что их не удалось преодолеть", сообщила в пресс-релизе государственный посредник по трудовым спорам Минна Хелле (Minna Helle) по итогам прошедших в среду переговоров.

Как и в случае с первой забастовкой, нынешняя также продлится два дня: в четверг и пятницу. Только в этот раз возможные сбои в интернет-услугах банков не будут устраняться, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Банковские отделения будут закрыты, в остальных банковских услугах возможны некоторые ограничения,

Основные банковские услуги (оплата карточкой, снятие наличных, банковские переводы и начисление зарплат, пенсий и пособий) должны работать в штатном режиме во время забастовки.

На сайте каждого конкретного банка можно найти полный перечень тех услуг, на которые повлияет забастовка.

Трудовой спор касаетс