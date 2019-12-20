Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря.

"За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором относительно Украины (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. Последних больше только на юге и особенно на востоке страны и между сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - говорится в сообщении.

При этом, согласно исследованию, в декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре - 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% - в ноябре).

В дальнейшем в вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на западе и в центре, противников - на юге и востоке. Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года между населения Украины в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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