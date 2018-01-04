За год в России добыча нефти составила 546,8 млн тонн по сравнению с 547,5 млн тонн в 2016-м, который был на один день длиннее, сообщает Reuters. Россия в прошлом году в среднем добывала 10,98 млн баррелей в сутки Фото: ЕРА По данным агентства, в прошлом году темпы роста снизились в сравнении с 2016 годом из-за участия России в глобальном соглашении стран – производителей нефти ОПЕК+ о сокращении совокупной добычи для поддержания цен.В частности, РФ обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, когда по итогам месяца был достигнут 30-летний рекорд в 11,247 млн.За год в России добыча нефти составила 546,8 млн тонн по сравнению с 547,5 млн тонн в 2016-м, который был на один день длиннее. 25 мая 2017 года страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти еще на девять месяцев – до марта 2018 года.4 января 2018 года нефть эталонной марки Brent подорожала до максимума за последние 2,5 года, преодолев отметку в $68 за баррель. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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