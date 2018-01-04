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Добыча нефти в России вышла на максимум за 30 лет - Reuters
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04.01.2018 16:21
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За год в России добыча нефти составила 546,8 млн тонн по сравнению
с 547,5 млн тонн в 2016-м, который был на один день длиннее,
сообщает Reuters. Россия в прошлом году в среднем
добывала 10,98 млн баррелей в сутки Фото: ЕРА По данным
агентства, в прошлом году темпы роста снизились в сравнении с 2016
годом из-за участия России в глобальном соглашении стран –
производителей нефти ОПЕК+ о сокращении совокупной добычи для
поддержания цен.В частности, РФ обязалась сократить добычу на 300
тыс. баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, когда по
итогам месяца был достигнут 30-летний рекорд в 11,247 млн.За год в
России добыча нефти составила 546,8 млн тонн по сравнению с
547,5 млн тонн в 2016-м, который был на один день
длиннее. 25 мая 2017 года страны ОПЕК договорились
продлить сокращение добычи нефти еще на девять месяцев – до
марта 2018 года.4 января 2018 года нефть эталонной марки Brent
подорожала до максимума за последние 2,5 года, преодолев отметку в
$68 за баррель.
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