|Ляшко купил за 300 000 гривен земельный участок под Киевом
|04.01.2018 16:21
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Соглашение о купле-продаже Ляшко оформил с Валентином Савицким 20 декабря 2017Народный депутат Олег Ляшко приобрел за 300 000 гривен земельный участок площадью 5 соток в Обуховском районе Киевской области.
Фото: соцмережі
Это следует из декларации парламентария от 3 января о существенных изменениях в имуществе, информирует Украинская правда.
По данным Ляшко, соглашение о купле-продаже он оформил с Валентином Савицким 20 декабря 2017. Полная площадь участка - 544 квадратных метра.
Как известно, 68-летний Савицкий - заслуженный экономист Украины, был депутатом Рады 4-го созыва в составе фракции "Европейский выбор".
Полная сумма, которую заплатил ему Ляшко - 300 288 гривен.
Другие детали приобретения не разглашаются.
Как известно, ранее нардеп от Радикальной партии Олег Ляшко купил в Обуховском районе дом и два земельных участка стоимостью 15000000. Они расположены в пгт Козин.
Напомним, 24 октября в своей декларации на сайте Национального антикоррупционного агентства Ляшко задекларировал три выигрыша у не указанной лотереи компании УНЛ ( "Суперлото", "Кено", "Лото Максима»): 283560, 153485 и 134000 гривен.
Ранее сообщалось, что л Идер "Радикальной партии" Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тыс. Гривен .
Оказалось, что Ляшко выиграл полмиллиона гривен не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.