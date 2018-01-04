Соглашение о купле-продаже Ляшко оформил с Валентином Савицким 20 декабря 2017

Это следует из декларации парламентария от 3 января о существенных изменениях в имуществе, информирует Украинская правда.

По данным Ляшко, соглашение о купле-продаже он оформил с Валентином Савицким 20 декабря 2017. Полная площадь участка - 544 квадратных метра.

Как известно, 68-летний Савицкий - заслуженный экономист Украины, был депутатом Рады 4-го созыва в составе фракции "Европейский выбор".

Полная сумма, которую заплатил ему Ляшко - 300 288 гривен.

Другие детали приобретения не разглашаются.

Как известно, ранее нардеп от Радикальной партии Олег Ляшко купил в Обуховском районе дом и два земельных участка стоимостью 15000000. Они расположены в пгт Козин.

Напомним, 24 октября в своей декларации на сайте Национального антикоррупционного агентства Ляшко задекларировал три выигрыша у не указанной лотереи компании УНЛ ( "Суперлото", "Кено", "Лото Максима»): 283560, 153485 и 134000 гривен.

Ранее сообщалось, что л Идер "Радикальной партии" Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тыс. Гривен .