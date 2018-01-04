По 2017 значительно выросли цены на продукты питания животного происхождения. Такие данные приводит Государственная служба статистики, передает

Если сравнивать ноябрь 2016 и ноябрь 2017 года, рост цен на мясо достиг почти 30%, молока - на 26%. Только за ноябрь 2017 выросли цены на яйца, сметану, сыры, кисломолочную продукцию.

В условиях роста цен украинцы стали ограничивать себя в питании, указывают эксперты.

"Уровень потребления продуктов животноводства на одного потребителя в Украине значительно уступает аналогичному потреблению в ведущих странах мира и является меньше по сравнению с рекомендованными физиологическими нормами. В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов - на 38,1%, яиц на 22%, чем это рекомендовано нормами питания", - говорится в пояснительной записке к законопроекта № 420-1 по снижению ставки НДС на некоторые продукты питания.

Председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в свою очередь отмечает, что уже в начале 2018 цены на продукты питания могут вырасти еще на 4%.

"Могу сразу сказать, что в январе-феврале мы увидим сильный рост цен. Сейчас есть отложенное давление на цены, следовательно в начале 2018 цены вырастут почти на все продукты примерно на 4%. То есть половину годовой инфляции мы пройдем за два месяца (прогноз инфляции на следующий год - 7%). Это будет обусловлено девальвацией гривны и ростом минимальной заработной платы", - пояснил знаток.

В то же время, он соглашается, что остановить негативную тенденцию можно путем снижения ставки НДС на продукты питания.

"Если мы снизим НДС на 13%, чтобы достичь средней европейской ставки (7%), то практически на столько же будет увеличен спрос. Условно, на сколько снижаем - на столько и увеличивается спрос. Сейчас все, что мы получаем в виде пенсий, соцвыплат - все идет на продукты питания, следовательно, если люди будут иметь на 300 грн больше, те же 300 грн пойдут на продукты", - пояснил А.Дорошенко.

Напомним, в декабре прошлого года народные депутаты Украины зарегистрировали сразу два законопроекта о снижении ставки НДС для сельхозпроизводителей. Однако, несмотря на схожесть названий, законопроекты существенно отличаются по сути, утверждают эксперты. В первом случае речь идет о законопроекте соавтора М.Люшняка, который предлагает снизить ставку НДС для производителей, в частности алкогольной продукции. Второй законопроект соавтора А.Бакуменко предлагает снизить ставку НДС на конкретные продукты питания, в частности мясо, яйца, молоко.

Эксперты просят поддержать законопроект А.Бакуменко, поскольку предложение М.Люшняка юридически несовершенно и несет потенциальную угрозу для Государственной фискальной службы.

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