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Архиереи единогласно подтвердили свою верность присяге Украинской Православной Церкви
26.06.2018 14:06

Заявление архиереев Украинской Православной Церкви, принявших участие в архиерейской совещании 25 июня в Киево-Печерской Лавре

Архиереи единогласно подтвердили свою верность присяге Украинской Православной Церкви

25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре после праздничной Божественной Литургии по случаю памяти преподобного Онуфрия Великого и Дня Тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия архиереи Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в торжествах, собрались под председательством Предстоятеля для проведения совещания и обсуждения ситуации, сложившейся в результате распространения информации о готовности Константинопольской Православной Церкви предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви и в Украине и возможность легализации украинских раскольников.

Архиереи заслушали сообщение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и постоянных членов Священного Синода Украинской Православной Церкви о встрече делегации УПЦ с Его Всесвятейшеством, Константинопольским Патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которая состоялась 23 июня в Стамбуле.

В частности, было сообщено, что Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен.

 

Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки. Вместо этого, архиереи Константинопольского Патриархата показали готовность своей Церкви присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими Поместными Православными Церквами. Для этого в ближайшее время делегация Константинопольского Патриархата встретится с представителями Русской Православной Церкви.

Заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельств. В частности, было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе.

 

Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия.

 

В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви – участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем.

 

Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию между народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии.

 

К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом.

 

Архиереи единогласно подтвердили свое стремление соблюдения данной при рукоположении епископской присяге хранить верность Украинской Православной Церкви.

Для свидетельства под заявлением были поставлены подписи:

+ ОНУФРИЙ,
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

+ Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский
+ Марк, митрополит Хустский и Виноградовский
+ Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский
+ Феодор, митрополит Каменец-Подольский и Городокский
+ Певел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии
+ Митрофан, митрополит Луганский и Алчевский
+ Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской
+ Ириней, митрополит Днепропетровский и Павлоградский
+ Варфоломей, митрополит Ровенский и Острожский
+ Сергий, митрополит Тернопольский и Кременецкий
+ Антоний, митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский
+ Софроний, митрополит Черкасский и Каневский
+ Виссарион, митрополит Овручский и Коростенский
+ Питирим, митрополит Николаевский и Очаковский
+ Августин, митрополит Белоцерковский и Богуславский
+ Анатолий, митрополит Сарненский и Полесский
+ Симеон, митрополит Винницкий и Барский
+ Ефрем, митрополит Криворожский и Никопольский
+ Иоанн, митрополит Херсонский и Таврический
+ Амвросий, митрополит Черниговский и Новгород-Северский
+ Агапит, митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский
+ Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский
+ Владимир, митрополит Почаевский, викарий Киевской митрополии
+ Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский
+ Арсений, митрополит Святогорский, викарий Донецкой митрополии
+ Мелетий, митрополит Черновицкий и Буковинский
+ Никодим, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский
+ Владимир, митрополит Владимир-Волынский и Ковельский
+ Пантелеимон, архиерей Бучанский, викарий Киевской митрополии
+ Алексий, архиерей Балтский и Ананьевский
+ Пантелеимон, архиерей Уманский и Звенигородский
+ Евлогий, архиерей Сумской и Ахтырский
+ Феодор, архиерей Мукачевский и Ужгородский
+ Пантелеимон, архиерей Ровеньковский и Свердловский
+ Александр, архиерей Городницкий, викарий Киевской митрополии
+ Иосиф, архиерей Роменский и Буринский
+ Владимир, архиерей Каменский и Царичанский
+ Евлогий, архиерей Новомосковский, викарий Днепропетровской епархии
+ Алипий, архиерей Джанкойский и Раздольненский
+ Никодим, архиерей Северодонецкий и Старобельский
+ Филарет, архиерей Львовский и Галицкий
+ Феодосий, архиерей Боярский, викарий Киевской митрополии
+ Филарет, архиерей Новокаховский и Генический
+ Николай, архиерей Кременчугский и Лубенский
+ Иона, архиерей Обуховский, викарий Киевской митрополии
+ Лонгин, архиерей Банченский, викарий Черновицкой епархии
+ Роман, архиерей Конотопский и Глуховский
+ Климент, архиерей Нежинский и Прилуцкий
+ Аркадий, епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии
+ Ефрем, епископ Бердянский и Приморский
+ Варсонофий, епископ Бородянский, викарий Киевской митрополии
+ Дамиан, епископ Фастовский, викарий Киевской митрополии
+ Алексий, епископ Вознесенский и Первомайский
+ Боголеп, епископ Александрийский и Светловодский
+ Николай, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии
+ Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии
+ Евсевий, епископ Шепетовский и Славутский
+ Иоанн, епископ Золотоношский, викарий Черкасской епархии
+ Нафанаил, епископ Волынский и Луцкий
+ Сергий, епископ Белгородской, викарий Одесской епархии
+ Кассиан, епископ Иванковский, викарий Киевской митрополии
+ Вениамин, епископ Хотинский, викарий Черновицкой епархии
+ Тихон, епископ Гостомельский, викарий Киевской митрополии
+ Виктор, епископ Барышевский, викарий Киевской митрополии
+ Сильвестр, епископ Белогородский, викарий Киевской митрополии
+ Сергий, епископ Ладыженский, викарий Тульчинской епархии
+ Пимен, епископ Дубенский, викарий Ровенской епархии
+ Спиридон, епископ Добропольский, викарий Горловской епархии
+ Гедеон, епископ Макаровский, викарий Киевской митрополии

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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