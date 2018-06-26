Заявление архиереев Украинской Православной Церкви, принявших
участие в архиерейской совещании 25 июня в Киево-Печерской
Лавре
25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре после праздничной
Божественной Литургии по случаю памяти преподобного Онуфрия
Великого и Дня Тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и
всея Украины Онуфрия архиереи Украинской Православной Церкви,
которые принимали участие в торжествах, собрались под
председательством Предстоятеля для проведения совещания и
обсуждения ситуации, сложившейся в результате распространения
информации о готовности Константинопольской Православной Церкви
предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви и в Украине и
возможность легализации украинских раскольников.
Архиереи заслушали сообщение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и
постоянных членов Священного Синода Украинской Православной Церкви
о встрече делегации УПЦ с Его Всесвятейшеством, Константинопольским
Патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата,
которая состоялась 23 июня в Стамбуле.
В частности, было сообщено, что Константинопольский Патриархат
опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления
раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован,
а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен.
Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление
Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время
или в какие-то определенные сроки. Вместо этого, архиереи
Константинопольского Патриархата показали готовность своей Церкви
присоединиться к процессу преодоления украинского церковного
раскола в консультации с братскими Поместными Православными
Церквами. Для этого в ближайшее время делегация
Константинопольского Патриархата встретится с представителями
Русской Православной Церкви.
Заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели суждение о
перспективах Украинского Православия в современных исторических
обстоятельств. В частности, было высказано беспокойство
относительно возможности создания в Украине параллельных церковных
юрисдикций, о чем появилась информация в прессе.
Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а
углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской
Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата,
наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она
наделена за последние десятилетия.
В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви –
участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в
Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о
следующем.
Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы
Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию
между народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только
к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея
права широкой автономии.
К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в
украинском Православии, так и в украинском обществе в целом.
Архиереи единогласно подтвердили свое стремление соблюдения
данной при рукоположении епископской присяге хранить верность
Украинской Православной Церкви.
Для свидетельства под заявлением были поставлены подписи:
+ ОНУФРИЙ,
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
+ Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский
+ Марк, митрополит Хустский и Виноградовский
+ Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский
+ Феодор, митрополит Каменец-Подольский и Городокский
+ Певел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской
митрополии
+ Митрофан, митрополит Луганский и Алчевский
+ Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской
+ Ириней, митрополит Днепропетровский и Павлоградский
+ Варфоломей, митрополит Ровенский и Острожский
+ Сергий, митрополит Тернопольский и Кременецкий
+ Антоний, митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский
+ Софроний, митрополит Черкасский и Каневский
+ Виссарион, митрополит Овручский и Коростенский
+ Питирим, митрополит Николаевский и Очаковский
+ Августин, митрополит Белоцерковский и Богуславский
+ Анатолий, митрополит Сарненский и Полесский
+ Симеон, митрополит Винницкий и Барский
+ Ефрем, митрополит Криворожский и Никопольский
+ Иоанн, митрополит Херсонский и Таврический
+ Амвросий, митрополит Черниговский и Новгород-Северский
+ Агапит, митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский
+ Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский
+ Владимир, митрополит Почаевский, викарий Киевской
митрополии
+ Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский
+ Арсений, митрополит Святогорский, викарий Донецкой
митрополии
+ Мелетий, митрополит Черновицкий и Буковинский
+ Никодим, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский
+ Владимир, митрополит Владимир-Волынский и Ковельский
+ Пантелеимон, архиерей Бучанский, викарий Киевской
митрополии
+ Алексий, архиерей Балтский и Ананьевский
+ Пантелеимон, архиерей Уманский и Звенигородский
+ Евлогий, архиерей Сумской и Ахтырский
+ Феодор, архиерей Мукачевский и Ужгородский
+ Пантелеимон, архиерей Ровеньковский и Свердловский
+ Александр, архиерей Городницкий, викарий Киевской
митрополии
+ Иосиф, архиерей Роменский и Буринский
+ Владимир, архиерей Каменский и Царичанский
+ Евлогий, архиерей Новомосковский, викарий Днепропетровской
епархии
+ Алипий, архиерей Джанкойский и Раздольненский
+ Никодим, архиерей Северодонецкий и Старобельский
+ Филарет, архиерей Львовский и Галицкий
+ Феодосий, архиерей Боярский, викарий Киевской митрополии
+ Филарет, архиерей Новокаховский и Генический
+ Николай, архиерей Кременчугский и Лубенский
+ Иона, архиерей Обуховский, викарий Киевской митрополии
+ Лонгин, архиерей Банченский, викарий Черновицкой епархии
+ Роман, архиерей Конотопский и Глуховский
+ Климент, архиерей Нежинский и Прилуцкий
+ Аркадий, епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии
+ Ефрем, епископ Бердянский и Приморский
+ Варсонофий, епископ Бородянский, викарий Киевской
митрополии
+ Дамиан, епископ Фастовский, викарий Киевской митрополии
+ Алексий, епископ Вознесенский и Первомайский
+ Боголеп, епископ Александрийский и Светловодский
+ Николай, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии
+ Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии
+ Евсевий, епископ Шепетовский и Славутский
+ Иоанн, епископ Золотоношский, викарий Черкасской епархии
+ Нафанаил, епископ Волынский и Луцкий
+ Сергий, епископ Белгородской, викарий Одесской епархии
+ Кассиан, епископ Иванковский, викарий Киевской митрополии
+ Вениамин, епископ Хотинский, викарий Черновицкой епархии
+ Тихон, епископ Гостомельский, викарий Киевской митрополии
+ Виктор, епископ Барышевский, викарий Киевской митрополии
+ Сильвестр, епископ Белогородский, викарий Киевской
митрополии
+ Сергий, епископ Ладыженский, викарий Тульчинской епархии
+ Пимен, епископ Дубенский, викарий Ровенской епархии
+ Спиридон, епископ Добропольский, викарий Горловской епархии
+ Гедеон, епископ Макаровский, викарий Киевской митрополии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира