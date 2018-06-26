Заявление архиереев Украинской Православной Церкви, принявших участие в архиерейской совещании 25 июня в Киево-Печерской Лавре

25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре после праздничной Божественной Литургии по случаю памяти преподобного Онуфрия Великого и Дня Тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия архиереи Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в торжествах, собрались под председательством Предстоятеля для проведения совещания и обсуждения ситуации, сложившейся в результате распространения информации о готовности Константинопольской Православной Церкви предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви и в Украине и возможность легализации украинских раскольников.

Архиереи заслушали сообщение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и постоянных членов Священного Синода Украинской Православной Церкви о встрече делегации УПЦ с Его Всесвятейшеством, Константинопольским Патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которая состоялась 23 июня в Стамбуле.

В частности, было сообщено, что Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен.

Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки. Вместо этого, архиереи Константинопольского Патриархата показали готовность своей Церкви присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими Поместными Православными Церквами. Для этого в ближайшее время делегация Константинопольского Патриархата встретится с представителями Русской Православной Церкви.

Заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельств. В частности, было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе.

Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия.

В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви – участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем. Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию между народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом. Архиереи единогласно подтвердили свое стремление соблюдения данной при рукоположении епископской присяге хранить верность Украинской Православной Церкви.

Для свидетельства под заявлением были поставлены подписи:

+ ОНУФРИЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

+ Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский

+ Марк, митрополит Хустский и Виноградовский

+ Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский

+ Феодор, митрополит Каменец-Подольский и Городокский

+ Певел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии

+ Митрофан, митрополит Луганский и Алчевский

+ Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской

+ Ириней, митрополит Днепропетровский и Павлоградский

+ Варфоломей, митрополит Ровенский и Острожский

+ Сергий, митрополит Тернопольский и Кременецкий

+ Антоний, митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский

+ Софроний, митрополит Черкасский и Каневский

+ Виссарион, митрополит Овручский и Коростенский

+ Питирим, митрополит Николаевский и Очаковский

+ Августин, митрополит Белоцерковский и Богуславский

+ Анатолий, митрополит Сарненский и Полесский

+ Симеон, митрополит Винницкий и Барский

+ Ефрем, митрополит Криворожский и Никопольский

+ Иоанн, митрополит Херсонский и Таврический

+ Амвросий, митрополит Черниговский и Новгород-Северский

+ Агапит, митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский

+ Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский

+ Владимир, митрополит Почаевский, викарий Киевской митрополии

+ Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский

+ Арсений, митрополит Святогорский, викарий Донецкой митрополии

+ Мелетий, митрополит Черновицкий и Буковинский

+ Никодим, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский

+ Владимир, митрополит Владимир-Волынский и Ковельский

+ Пантелеимон, архиерей Бучанский, викарий Киевской митрополии

+ Алексий, архиерей Балтский и Ананьевский

+ Пантелеимон, архиерей Уманский и Звенигородский

+ Евлогий, архиерей Сумской и Ахтырский

+ Феодор, архиерей Мукачевский и Ужгородский

+ Пантелеимон, архиерей Ровеньковский и Свердловский

+ Александр, архиерей Городницкий, викарий Киевской митрополии

+ Иосиф, архиерей Роменский и Буринский

+ Владимир, архиерей Каменский и Царичанский

+ Евлогий, архиерей Новомосковский, викарий Днепропетровской епархии

+ Алипий, архиерей Джанкойский и Раздольненский

+ Никодим, архиерей Северодонецкий и Старобельский

+ Филарет, архиерей Львовский и Галицкий

+ Феодосий, архиерей Боярский, викарий Киевской митрополии

+ Филарет, архиерей Новокаховский и Генический

+ Николай, архиерей Кременчугский и Лубенский

+ Иона, архиерей Обуховский, викарий Киевской митрополии

+ Лонгин, архиерей Банченский, викарий Черновицкой епархии

+ Роман, архиерей Конотопский и Глуховский

+ Климент, архиерей Нежинский и Прилуцкий

+ Аркадий, епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии

+ Ефрем, епископ Бердянский и Приморский

+ Варсонофий, епископ Бородянский, викарий Киевской митрополии

+ Дамиан, епископ Фастовский, викарий Киевской митрополии

+ Алексий, епископ Вознесенский и Первомайский

+ Боголеп, епископ Александрийский и Светловодский

+ Николай, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии

+ Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии

+ Евсевий, епископ Шепетовский и Славутский

+ Иоанн, епископ Золотоношский, викарий Черкасской епархии

+ Нафанаил, епископ Волынский и Луцкий

+ Сергий, епископ Белгородской, викарий Одесской епархии

+ Кассиан, епископ Иванковский, викарий Киевской митрополии

+ Вениамин, епископ Хотинский, викарий Черновицкой епархии

+ Тихон, епископ Гостомельский, викарий Киевской митрополии

+ Виктор, епископ Барышевский, викарий Киевской митрополии

+ Сильвестр, епископ Белогородский, викарий Киевской митрополии

+ Сергий, епископ Ладыженский, викарий Тульчинской епархии

+ Пимен, епископ Дубенский, викарий Ровенской епархии

+ Спиридон, епископ Добропольский, викарий Горловской епархии

+ Гедеон, епископ Макаровский, викарий Киевской митрополии

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