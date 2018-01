Tesla снова нарушила обещания вывести производство Model 3 на полную мощность Американский производитель электромобилей Tesla Inc. в очередной раз отложил вывод производства седанов Model 3 на полную мощность, 5 тыс. автомобилей в неделю, и теперь компании, вероятно, могут потребоваться новые вливания капитала. Tesla теперь ожидает выхода на целевые показатели выпуска Model к концу первого полугодия, говорится в сообщении компании, опубликованном 4 января. То есть срок отодвинут еще на три месяца. Изначально предполагалось, что к концу 2017 года компания доведет выпуск до 5 тыс. в неделю, а в 2018 году - до 10 тыс. в неделю. В октябре-декабре 2017 года клиентам Tesla поставлены 1,55 тыс. седанов Model 3. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,9 тыс. В общей сложности в IV квартале Tesla произвела 29,87 тыс. машин. Поставки Model S и Model S по итогам 2017 года выросли на 33% по сравнению с 2016 годом, до 101 тыс. 312 электромобилей, при консенсус-прогнозе в 100 тыс. Тем самым Tesla установила годовой рекорд продаж. В сообщении Tesla поблагодарила клиентов, которые "остаются с нами и терпеливо ждут своих автомобилей". По оценкам аналитиков, Tesla теряет почти полмиллиона долларов каждый час, а за квартал - более $1 млрд. В связи с этим, как пишет агентство Bloomberg, в ближайшем будущем компания Илона Маска может провести очередной раунд привлечения капитала. На конец сентября Tesla располагала около $3,5 млрд денежных средств. Model 3 - самый дешевый автомобиль Tesla, стартовая цена - от $35 тыс., и в компании рассчитывали, что он станет "народным электромобилем". Акции автопроизводителя подешевели на 2,3% в ожидании основной сессии в Нью-Йорке в четверг. Капитализация Tesla в 2017 году подскочила на 46%, до $52,3 млрд, по этому показателю компания обошла Ford Motor Co. (около $50 млрд), но пока уступает лидеру американского автопрома General Motors Co. (почти $60 млрд). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



