Цена нефти Brent достигла $68 за баррель впервые с 2015-го года

Цена на нефть в четверг, 4 января, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent составила $67.78 (количество контрактов — 88,649), апрельские — 67.26 (количество контрактов за день — 42,248). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $61.72, мартовские фьючерсы — $61.60, информирует еizvestia.com.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 67.78 (февральские фьючерсы), 67.24 (март)

WTI — 61.71 (январские фьючерсы), 61.60 (февраль).

Финансовый знаток «Экономических известий отмечает, что цены на «черное золото» эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг и торгуются близко к максимальным отметкам за три года. Более того, ввиду последних событий в Иране, стоимость нефти может побить и другие рекорды. Некоторые эксперты даже допустили, что цены может достичь рекордных 100 долларов за баррель. Так как нестабильность в Иране увеличивает шансы на прямое столкновение между Ираном и Саудовской Аравией, цены рвутся все выше.

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