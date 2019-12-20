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В Украине создадут реестр педофилов
20.12.2019 12:53
Рада проголосовала за создание реестра педофилов
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Теги:
политика
события
украина
педофилов
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