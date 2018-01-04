Больше только в прошлом году в Норвегии продали автомобилей VW Golf

Данные норвежского управления статистики свидетельствуют, что объем продаж автомобилей с нулевыми выбросами, в основном электрических, а также несколько водородных автомобилей, составил 20,9% от общего объема продаж в 2017 году, тогда как гибридные автомобили составляют 31,3%, сообщает The Local .

Для сравнения годом ранее электрические и гибридные автомобили в общем объеме продаж занимали долю 15,7% и 24,5% соответственно.

Норвегия сегодня является мировым лидером в электрификации автомобильного транспорта. Страна, которая является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе, поставила цель продавать с 2025 только новые автомобили с нулевыми выбросами.

В отличие от дизельных или бензиновых автомобилей, значительно облагаются электромобили получают налоговые льготы, что делает их цены по сравнению конкурентными.

Владельцы таких авто также пользуются множеством привилегий, таких как бесплатные стоянки, переезд на паромах, зарядка на общественных автостоянках, а также право езды по автобусным полосам.

По данным портала BilNorge , только в прошлом году в Норвегии продали автомобилей VW Golf (12164), и три из четырех этих машин были электрическими или с гибридной установкой.

Второе место занял электрический BMW i3 (5036), а третьей стала модель Toyota RAV4 (4821), которая не имеет электрической версии.

Четвертое место заняла модель Tesla Model X (4748), в десятку также вошла другая модель этой компании - Model S (3712).