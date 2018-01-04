Убитая правозащитница Ирина Ноздровская получала угрозы от нардепа от группы «Відродження» Антона Яценко.

Об этом свидетельствует распространенная журналистом видеозапись телефонного разговора между Ноздровской и женой нардепа – Людмилой Кравчук, передает Обозреватель.

Так, из телефонного разговора становится понятно, что Ноздровская ранее работала на Яценко в его предвыборном штабе в 2014 году.

Но потом, по словам Ноздровской, из нее решили сделать «козла отпущения» из-за каких-то долгов по зарплате.

Во время разговора Кравчук пытается уговорить правозащитницу встретиться лично, чтобы обсудить все вопросы и выяснить, кто кого «кинул на деньги».

«Но я боюсь, потому, что Антон Владимирович мне сегодня очень сильно угрожал. И я не знаю, как ответить», — говорит в ответ на предложение встретиться Ноздровская.

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