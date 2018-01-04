Один из ведущих ученых мира представил теорию биоцентризма, согласно которой жизнь вовсе не завершается смертью.

Известный теоретик биоцентризма, профессор медицинской школы Университета Северной Каролины Роберт Ланца убежден, что смерть - это лишь выдумка нашего сознания. По словам ученого, Вселенная существует лишь благодаря сознанию индивидуумов, которое убеждает, что в этой реальности центральную роль играют биологические процессы жизнедеятельности.

Согласно теории Ланца именно жизнь создает Вселенную, а никак не Вселенная создает жизнь. В этом отношении пространство и время – это лишь “инструменты разума”. Все, что мы видим и чувствуем, существует благодаря нашему сознанию, считает ученый. А момент смерти — это только галлюцинация, вызванная совестью.

“При смерти в линейном потоке сознания происходит разрыв и, следовательно, разрыв в линейной связи времени и места. Биоцентризм предполагает, что это многообразие приводит к множеству физических возможностей. Все больше и больше физиков начинают воспринимать "многомировую" интерпретацию квантовой физики, которая утверждает существование бесконечного количества вселенных. Все, что может произойти, происходит в какой-то вселенной. Смерть в этих вероятностных событиях не существует, поскольку все они происходят одновременно вне зависимости от того, что происходит в любом из них. Осознание собственного "Я" - это просто энергия, действующая в мозге. Но энергия никогда не умирает, ее невозможно уничтожить”, - пишет Ланца в своем блоге. Об этом сообщает Unilad.

То есть, если принять во внимание существующую теорию о бесконечном числе Вселенных с различными вариациями ситуаций и людей, то все, что может случиться, уже где-то происходит, а значит, смерть не может существовать в принципе. Если вы, например, разбились на мотоцикле в одной вселенной, то в другой вы вполне могли и не поехать на нем вовсе, объясняет доступным языком профессор.

Как считает Ланц, со смертью организма и гибелью физической оболочкой сознания, самосознание сохраняется еще некоторое время в виде электрических импульсов, проходящих через нейроны в коре головного мозга, после чего эта энергия "перетекает" из одного мира в другой, при этом число наших жизней может быть бесконечным.

Таким образом, жизнь человеческого создания похожа на многолетнее растение, которое всегда возвращается, чтобы снова зацвести в мультивселенной, заключает ученый.

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