PUMA выбрала Zorelit дизайн-партнёром в Украине

PUMA всемирно известная немецкая компания специализирующаяся на выпуске спортивной одежды выбрала дизайн-партнёром в Украине.

«В рамках представления новой женской коллекции Puma Velvet Rope, перед нами стояла задача брендирования поезда метро. Эту миссию мы доверили Zorelit и не ошиблись. Нам понравилось сотрудничество и теперь мы уже партнёры на долгосрочной основе» - говорит координатор по брендированию и маркетингу «PUMA Ukraine LTD» Татьяна Коваленко».

Директор Агентства Zorelit Денис Блинда также прокомментировал эту новость: «Мы долгое время шли к тому, чтобы работать с крупными всемирно известными брендами. Наша цель—изменение рекламного рынка Украины, применяя международный опыт, выстраивая аналогичные бизнес-процессы в украинских компаниях».

В Украине 16 фирменных магазинов PUMA, а также этот бренд представлен в более 100 мультибрендовых магазинах страны.

Zorelit— это агентство полного цикла, специализацией которого является стратегия, креатив и продакшн. Основное направление компании— комплексное маркетинговое и дизайн обслуживание (нейминг, логотип, бренд-бук, web-сайты, реклама). На сегодняшний день Zorelit сделал брендирование поезда киевского метро и более 500 макетов для оформления магазинов PUMA и официальных магазинов-партнёров: Intersport, Megasport, Спортцентр и т. д.