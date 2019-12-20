Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» осуществило в Одесской области очередные испытания: осуществлены два успешных запуска ракеты - цель уничтожена на расстоянии 110 километров. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook. "ГККБ "Луч" провел очередные испытания и осуществил два успешных запуска ракеты «Ольха-М» на расстояние более 100 км. Круговое отклонение составило менее 30 метров", - отметил Данилов. Секретарь СНБО выразил убеждение, что этот вид вооружений позволит Вооруженным силам Украины успешно выполнять целый ряд задач тактического характера. Система залпового огня «Ольха-М» будет в ВСУ самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования. «Ольхою-М» после принятия ее на вооружение можно будет поражать разнообразные сухопутные цели и решать оперативно-тактические задачи, добавил Данилов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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