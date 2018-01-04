Грузия не намерена закупать в 2018 году российский газ. Министр экономики Дмитрий Кумсишвили утвердил баланс природного газа на будущий год, пишет издание Грузия.Онлайн.

Согласно документу, прогнозная поставка в стране составит 2,689 миллиардов кубических метров. Из них 99,65% Грузия получит из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиардов кубических метров от «Сокар», а 813 миллиона из месторождения «Шах-Дениз». Остальные 0,35% (9,41 миллионов кубических метров) – местная добыча.

В 2017 году Грузия получила из России 100 миллионов кубических метров газа. После марта поставка не осуществлялась.

Согласно документу, оформленному с «Газпромом», Россия платит Грузии налог соответственно природному газу, пропущенному в Армению. Документ в силе до конца 2018 года.

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