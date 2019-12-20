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Нападающий "Порту" влетел ногой в голову во время игры
20.12.2019 13:47
Нападающий "Порту" Зе Луиш совершил невероятно грубый фол во время матча Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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