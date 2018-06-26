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Ягланд призвал украинские власти расследовать нападения на ромов
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26.06.2018 14:06
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Генсекретарь Совета Европы Турбьен Ягланд ожидает, что власти
Украины накажут виновных в атаках на таборы ромов. Ягланд написал
Гройсману из-за нападения на лагерь ромов Фото: ЕРА "Сообщалось,
что злоумышленники были членами радикальных националистических
организаций, а полиция, зная, что нападения состоятся, не
вмешивалась", – отметил Ягланд.По словам генсека Совета
Европы, все ответственные чиновники, представители местных властей
и правоохранители должны мобилизоваться в ситуации, которая,
"похоже, распространилась по всей Украине"."СЕ, как и государства –
члены Европы, обязаны соблюдать Европейскую конвенцию по правам
человека, включая положения, касающиеся права на жизнь и запрета
бесчеловечного и унижающего обращения (статьи 2 и 3 конвенции).
Поэтому я ожидаю от украинской власти проведения необходимого
эффективного расследования обвинений в соответствии с конвенцией и
судебной практикой и привлечения виновных к
ответственности", – подчеркнул Ягланд.Он добавил, что Совет
Европы готов сотрудничать с Украиной, чтобы помочь властям с
имплементацией стра
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