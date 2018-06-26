Генсекретарь Совета Европы Турбьен Ягланд ожидает, что власти Украины накажут виновных в атаках на таборы ромов. Ягланд написал Гройсману из-за нападения на лагерь ромов Фото: ЕРА "Сообщалось, что злоумышленники были членами радикальных националистических организаций, а полиция, зная, что нападения состоятся, не вмешивалась", – отметил Ягланд.По словам генсека Совета Европы, все ответственные чиновники, представители местных властей и правоохранители должны мобилизоваться в ситуации, которая, "похоже, распространилась по всей Украине"."СЕ, как и государства – члены Европы, обязаны соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, включая положения, касающиеся права на жизнь и запрета бесчеловечного и унижающего обращения (статьи 2 и 3 конвенции). Поэтому я ожидаю от украинской власти проведения необходимого эффективного расследования обвинений в соответствии с конвенцией и судебной практикой и привлечения виновных к ответственности", – подчеркнул Ягланд.Он добавил, что Совет Европы готов сотрудничать с Украиной, чтобы помочь властям с имплементацией стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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