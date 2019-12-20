|Киевсовет просит парламент запретить продажу алкоголя в жилых домах
|20.12.2019 13:47
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Соответствующее решение приняли 80 депутатов Киевсовета, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы просим Верховную Раду запретить продажу алкоголя в жилых домах... просим Верховную Раду внести изменения в законодательство, которые дадут право каждой территориальной громаде определять объекты, в которых или можно, или нельзя продавать алкогольные напитки. Таким образом, Киевсовет сам определит, можно ли продавать, но будет законодательное обоснование этого", - отметил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.
Проект решения подготовлен с целью сохранения и укрепления здоровья населения, защиты от негативных последствий продажи и потребления алкогольных напитков, минимизации социального, экономического влияния алкоголизма на общество.
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