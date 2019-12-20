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Маркарова объяснила, почему бюджет остался без денег
20.12.2019 14:05
Маркарова назвала причины, по которым в бюджете закончились деньги
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
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