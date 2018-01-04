Уборщик индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато нашел сумку с бриллиантами и золотом в здании в Дубае. Об этом сообщает StepFeed .

Отмечается, что мужчина наткнулся на сумку, когда убирал в одном из зданий в районе Аль Кузейс. Затем он отнес свою находку в полицейский участок, где ее содержимое оценили в 55 тысяч долларов.

Мужчину наградили за его поступок благодарственной грамотой и специальным подарком. Однако информации о том, какой именно дар вручили ему, нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, популярную американскую певицу Мэрайю Кэри ограбили неизвестные . В ее особняк в Лос-Анджелесе ночью ворвались преступники, вынесшие из ее владений сумки и солнцезащитные очки известных дизайнеров на сумму более 50 тысяч долларов.

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