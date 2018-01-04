Российский президент Владимир Путин продлил еще на полгода действие ограничений на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию через территорию РФ – до 30 июня 2018 года.

Соответствующие изменения внесены в приказ от 1 января 2016 года «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию РФ», информирует еizvestia.com.

Подписанные правки продлевают действие ограничений до 20 июня 2018 года. Ранее действие соответствующего указа заканчивалось 31 декабря 2017 года.

Настоящий приказ вступил в силу с 30 декабря 2017 года.

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