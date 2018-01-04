Защита подала апелляцию на меру пресечения подозреваемому в захвате заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове

В апелляционный суд Харьковской области поступила жалоба на меру пресечения Владимиру Безуху, подозреваемому в захвате заложников в отделении "Укрпочты" 30 декабря.

"В суд поступила апелляционная жалоба в интересах подозреваемого. Ее уже назначили к рассмотрению - на 11 января", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, днем 30 декабря 2017 года мужчина забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпочты" и 6 посетителей, между которых было двое детей).

Вечером того же дня все заложники были освобождены, а мужчина задержан. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного производства по ч.2 ст.147 Уголовного кодекса Украины (захват и содержания лиц в качестве заложников).

31 декабря Киевский районный суд г.Харькова избрал В.Безуху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без определения залога.