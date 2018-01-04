|Британская почта выпустит марки с персонажами "Игры престолов"
|04.01.2018 16:37
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Фото: royalmail.com
Royal Mail Plc в сотрудничестве с Королевским монетным двором Великобритании выпустит также медальоны с гербами домов "Игры престолов".
Фото: royalmail.com
"Игра престолов" телеканала HBO является одним из самых дорогих и самых популярных сериалов современности. Его трансляция началась в 2011 году. В основу лег цикл романов в жанре фэнтези американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".Премьера восьмого сезона сериала "Игра престолов" запланирована на январь 2019 года.
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