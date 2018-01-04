Марки с персонажами сериала "Игра престолов", которые создала британская почтовая служба Royal Mail Plc, поступят в продажу 23 января. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Предзаказ уже доступен Фото: royalmail.com В продажу они поступят 23 января, но предзаказ можно сделать уже сейчас.На 10 марках изображены персонажи из четырех ведущих домов "Игры престолов" – Джон Сноу, Эддард, песнь и Санса Старки, Серсея, Тирион, Джейме и Тивин Ланнистеры, Оленна Тирелл и Дейенерис Таргариен. На остальных пяти – Железный трон, Король ночи и белые ходоки, лютоволки, гиганты и драконы. Фото: royalmail.com Royal Mail Plc в сотрудничестве с Королевским монетным двором Великобритании выпустит также медальоны с гербами домов "Игры престолов". Фото: royalmail.com "Игра престолов" телеканала HBO является одним из самых дорогих и самых популярных сериалов современности. Его трансляция началась в 2011 году. В основу лег цикл романов в жанре фэнтези американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".Премьера восьмого сезона сериала "Игра престолов" запланирована на январь 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки престолов игра royal фото royalmailcom Теги: мир