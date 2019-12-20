Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Законопроект призван усовершенствовать национальное законодательство по вопросам прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины и стремлением Украины к совместимости в военной сфере со странами-членами НАТО, учитывая евроатлантический вектор развития.

Так, документом предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" в части установления новых названий воинских званий высшего офицерского состава согласно воинским званиям, принятым в ведущих странах-членах НАТО.

Одновременно законопроект предусматривает внесение изменений в Устав внутренней службы ВСУ, дисциплинарного устава ВСУ, строевого устава ВСУ, устава гарнизонной и караульной служб ВСУ и закона "О воинской обязанности и военной службе” относительно установления новых названий воинских званий высшего офицерского состава согласно воинским званиям, принятым в ведущих странах-членах НАТО.

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