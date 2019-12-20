20 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Это вторая встреча за две недели. Предыдущая состоялась 7 декабря – лидеры говорили за закрытой дверью в Сочи больше пяти часов. Белорусская оппозиция уверена: Лукашенко взял курс на интеграцию, которая может закончиться аннексией Беларуси. Что происходит в соседнем государствте: разбор

Путин и Лукашенко уже около года обсуждают «дорожные карты» интеграции Беларуси и России. Сочи – новый этап. Переговоры идут в рамках договора о союзном государстве 1999 года, который предусматривает политическое, экономическое и военное слияние двух стран. Летом министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что осталось совсем чуть-чуть: все вопросы согласованы на 80%.

По данным росСМИ, это довольно радикальная программа: интеграция должна произойти на уровне не менее, чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов - аналогично конфедеративным и даже федеративным государствам. Речь идет о создании единого налогового и гражданского кодекса с 2021 года, действительно объединенном банковском надзоре, слиянии таможенной и энергетической сфер. Как заявил посол Беларуси Владимир Семашко, в Сочи Путину и Лукашенко удалось согласовать вопросы электроэнергетики и работы таможен.

Сам Лукашенко результаты переговоров не комментирует. Сразу после встречи он вылетел в Минск: никаких подходов к журналистам и рукопожатий с Путиным на камеры. Прессе сообщили только, что переговоры будут продолжаться.

Президенты не договорились настолько, что даже не выдавили из себя дежурные фразы после встречи, говорит аналитик Центра европейской трансформации (Беларусь) Андрей Егоров.

«Ни Путин, ни Лукашенко не считают нужным сообщать гражданам своих стран, о чем договариваются», – сказал

Содержание документов держится в полной тайне, говорит Санников. «Несмотря на эту завесу таинственности, можно с уверенностью назвать темы их переговоров, поскольку они не меняются уже много лет: Лукашенко просил денег, а Путин выдвигал условия их получения, экономические и политические, которые позволят России еще больше контролировать Беларусь», – считает он.

Скорее только, 7 декабря Путин и Лукашенко не договорились о программе поэтапного поглощения Беларуси Россией, объяснил

В Беларуси не знают точно, что является предметом торга двух президентов, констатирует он – «равные условия хозяйствования» в обмен на русификацию, целое государство в обмен на личные выгоды для Лукашенко и его семьи, возможность для Лукашенко участвовать в политической жизни России в обмен на общий парламент или что-то еще: «Это закрытые переговоры… Россия давит уже год по всем направлениям, а вы хорошо знаете, насколько тяжелым, циничным и изобретательным может быть давление Кремля».

Белорусская экономика очень плотно завязана на России, и это позволяет Путину диктовать свои условия. Ежегодно Лукашенко получает от Кремля 8-10% своего ВВП, рассказал

Сейчас Беларусь безуспешно торгуется о компенсации Москвой последствий налогового маневра России в нефтяной сфере и цене на газ: в уходящем году она платила по $127 за тысячу кубометров, а хотела бы по $70, как в Смоленской области.

История с покупкой Россией Белтрансгаза еще в 2011-ом – самый показательный пример. Возможно, на этот раз Путин настаивает на приобретении Беларуськалия как на условии дальнейшего субсидирования Беларуси. Конечной целью может быть поглощение Беларуси. «Но, скорее только, Кремль будет дожидаться подходящего момента, чтобы сделать это, не вызывая шумной международной реакции. Возможно, такие переговоры Россия ведет и с Западом в лице лояльных к Кремлю лидеров», – прогнозирует он.

Ошибкой будет думать, что Лукашенко водит Путина за нос, предупреждает Санников: «Считается, что Лукашенко лавирует между Кремлем и Западом, между капель. Это такая разработка КГБ, которая подсовывается СМИ и экспертному сообществу. Достаточно посмотреть, что режим Лукашенко делает, а не заявляет. Лукашенко полностью поддерживает Путина, предоставляет территорию Беларуси для военных приготовлений России, выполняет все указания Путина на международной арене, следовательно и требует от Кремля все более высокой оплаты своих услуг».

По его словам, идет ползучая аннексия, и у Путина довольно времени, чтобы продолжать такую политику. Поэтому быстрых решений не будет.

Резкие высказывания Лукашенко в адрес РФ можно разбирать на цитаты. Жить с Россией обречен, российские партнеры обнаглели, кто посмеет уничтожить Беларусь - будет проклят, в состав РФ никогда не войдет, и вообще – он не пацан, »нахрен нужен такой союз».

А на деле русский язык в Беларуси – второй государственный, вместе с Россией страна входит в Таможенный и Евразийский экономический союз. Они проводят совместные военные учения, на территории Беларуси расположены две российские военные базы, и за это бюджет не получает ни копейки. В течение 20 лет граница между Россией и Беларусью действительно отсутствовала: восстановление погранпостов произошло только в 2014-17 годах. В 2011 году Беларусь окончательно сдала России свою газотранспортную систему, продав Газпрому все акции Белтрансгаза ради кредита от РФ. Спецслужбы ФСБ и КГБ работают сообща: довольно вспомнить о похищении украинца Павла Гриба.

Цель Путина – полное поглощение Беларуси, в придачу к Крыму, считает Павел Севярынец. План прост: обставить аншлюс максимально «законно»: «Если Лукашенко подпишет бумаги – вопрос закрыт, не надо ни зеленых человечков, ни западных санкций. Типа, сам захотел».

Ключевое слово в планах Путина – охотно, подтверждает Егоров. Чтобы для внешнего наблюдателя все выглядело так, будто Лукашенко сам согласился, пусть и ввиду экономических сложностей: «Обращать внимание на настроения общества в Беларуси никто не собирается».

«Путин хочет восстановления СССР или чего-то подобного. По Беларуси, полагаю, есть не один план, а целый набор разных планов. Сейчас разыгрывается сценарий медленного экономического удушения Беларуси, или рейдерский захват, если хотите. Если не удастся реализовать этот, могут быть задействованы другие сценарии», – считает аналитик Андрей Егоров. До конца года он видит три базовых сценария:

Есть еще

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи уже вывели на улицы Минска людей с плакатами «Прощай, немытая Россия» и «За Беларусь без Лукашенко». Пока акции протеста в Минске немногочисленны – от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, рассказывает Севярынец. В следующем году он тоже ожидает значительного усиления уличной активности. «Этому есть три причины: угроза независимости, сложное экономическое положение, предстоящие президентские выборы и намерение Лукашенко баллотироваться на седьмой срок», – говорит он.

Пока белорусы, в большинстве своем негативно настроенные по отношению к «углубленной интеграции» (число сторонников вхождения в состав РФ - только 7,7 % по данным соцопроса Института социологии Беларуси в 2019 году), не рассматривают угрозу потери независимости как реальную, подтверждает Егоров. Но если угроза начнет восприниматься как реальная – все может измениться.

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