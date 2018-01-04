Полторак получил в декабре более 50 тыс грн надбавок В декабря 2016 года и в январе-сентябре 2017 зарплата Полторак составляла по 46,6 тыс. Гривен Заработная плата министра обороны Степана Полторак за декабрь составила 66,6 тыс. Гривен, его заместителей - от 26,5 тыс. До 121,2 тыс. Гривен, государственного секретаря министерства - 69,9 тыс. Гривен. Степан Полторак. Фото: 112.ua Денежное обеспечение министра составило 66 560 гривен, в том числе 16 тыс. Гривен - должностной оклад и 160 гривен - оклад за звание, говорится в ответе Министерства обороны на запрос "Украинской новостей" . В декабря 2016 года и в январе-сентябре 2017 зарплата Полторак составляла по 46,6 тыс. Гривен, за октябрь - 93,1 тыс. Гривен, за ноябрь - 46,6 тыс. Гривен. Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака составила 121 162,14 гривны, заместителей Игоря Павловского - 38645 гривен, Олега Шевчука - 38640 гривен, Анатолия Петренко - 26 472,81 гривен и госсекретаря Александра Дубляны - 69850 гривен. Напомним, что только за два месяца 2017 восемь госисполнителей Министерства юстиции Украины получили вознаграждения более чем на 23 миллиона гривен . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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