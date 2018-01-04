В пятницу, 5 января, на всей территории Украины ожидается туман. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

5 января ночью и утром в южных, центральных и северных областях Украины кое-где туман, видимость до 200-500 метров, днем ​​в Карпатах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В Киеве до конца суток 4 января, ночью и утром 5 января туман, видимость до 200-500 метров, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 4 января, все школы Нью-Йорка закрыли из-за сильнейшего снегопада , который синоптики спрогнозировали на сегодня.

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