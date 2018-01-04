31 декабря в эфире канала "1+1" вышел новогодний выпуск программы "Вечерний квартал" с роликом, в котором присутствовали шутки о гомосексуалах.

В номере об актерах театра, которые репетируют спектакль "Буратино", главный герой заявляет, что он гомосексуал. Другие актеры шутят, что он теперь "не Буратино, а БуратинА", дарят ему азбуку с буквами "ЛГБТ", пинают его, брезгуют держать за руку, говорят, что "от него ведь не родится новый человечек", и обигрывают другие оскорбительные эпитеты в отношении геев.

Сейчас ролик удален с канала "Студия Квартал 95 Online" на YouTube.

Канал "112 Украина" сообщает, что после жалоб пользователей Facebook в комментариях под роликом студия в ответ извинилась.

"Друзья, номер новогоднего "Вечернего Квартала" про Буратино, действительно, не имел цели оскорбить кого-либо, но мы признаем, что он мог показаться таким. Приносим свои искренние извинения тем, кого он обидел. Номер будет удален со всех официальных каналов Студии "Квартал 95" и изъят из общего доступа", – говорится в сообщении.

4 января на странице "Студия "Квартал 95" в Facebook нет ролика и сообщений с извинениями.

Медиагруппа "1+1" также извинилась за видео "Вечернего квартала". По словам руководства канала, в миниатюре про Буратино действительно были эпизоды, которые могли вызвать обвинения в неуважении к сексуальным меньшинствам.

"Просим прощения за этот случай и заверяем, что у нас не было никакого намерения оскорбить кого-либо. Телеканал "1 + 1" изъял эту миниатюру из своей библиотеки. "1+1 медиа" убеждена, что мы должны жить в открытом и толерантном обществе. Именно следовательно мы не хотим избегать темы сексуальных меньшинств, которая является частью современной жизни, и освещаем ее, в частности, в выпусках новостей.

В то же время, бесспорно, что сейчас в СМИ отсутствуют стандарты работы с такой темой, особенно, когда речь заходит о юморе. Мы готовы предоставить наши информационные площадки для такой дискуссии и пригласить другие медиагруппы, уверены, эта тема важна для украинского медийного пространства в целом", - говорится в заявлении канала.

Однако, под офисом телеканала "1+1" проходит митинг против гомофобной сценки в новогоднем выпуске "Вечернего Квартала".

Участники акции требуют публичных извинений от "Квартала", телеканала и цензуры подобного контента. "Мне как гею неприятно, что подобный контент показывают в прайм-тайме на одном из центральных каналов страны", — сказал правозащитник и организатор акции Аарон Джонс, сообщает Громадське.

Также участники акции сообщили, что договорились с представителями пиар-менеджмента квартала о встрече, но они перестали выходить на связь.

"Их извинения на фейсбуке нам недостаточно, пусть спустятся к нам", — отметила правозащитница София Лапина.

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