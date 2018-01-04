|Хлебные итоги года: Где самые высокие и низкие цены
|04.01.2018 16:42
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Цены на хлеб пшеничный из муки первого сорта в течение 2017 года выросли на 22,3% до 13,3 грн/кг.
Об этом сообщили в Госстате, информирует еizvestia.com.
Средние цены на хлеб пшеничный из муки 1 сорта составляли 13,30 грн/кг на конец декабря 2017 года против 10,87 грн/кг на конец декабря 2016 года и против 10,36 грн/кг на конец декабря 2015 года.
Максимальные цены на хлеб пшеничный из муки 1 сорта зафиксированы в Киеве — 16,7 грн/кг и Житомирской области — 16,1 грн/кг.
Минимальные цены зафиксированы в торговой сети Одесской области — 9,74 грн/кг.
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