Мы подобрали 5 проверенных рецептов вкусных и незатейливых.

Сырный суп с рисом и куриным филе

Понадобится 400 грамм плавленого сыра, 500 грамм куриного филе, 150 грамм риса, 400 грамм картофеля, 150 грамм моркови, 150 грамм лука, перец и соль по вкусу.

Сварите и приправьте куриное филе. В бульоне, вынув мясо, варите рис в течение 10 минут. Лук очистите и измельчите, морковь натрите на крупной терке, очищенный картофель нарежьте кубиками, мясо порежьте небольшими кусочками. Лук с морковь немного прожарьте, добавьте в бульон все подготовленные ингредиенты. Сыр порежьте кубиками и добавьте в суп, когда сварится картофель. Перемешайте и уберите с плиты. Подавайте с зеленью.

Сырный суп с лососем

Возьмите 3 плавленых сырка, 400 мл куриного бульона, 25 мл белого вина, 30 грамм брокколи, 70 грамм филе лосося, розмарин, чеснок, оливковое масло, 50 мл густых сливок, чесночные сухарики для подачи, соль и перец по вкусу.

Разогрейте бульон и добавьте кусочки сыра, мешайте, пока сыр не расплавится полностью. Филе лосося замаринуйте в розмарине, соли, перце и оливковом масле, через полчаса запеките на гриле. Белый хлеб натрите смесью оливкового масла и давленого чеснока и подсушите в духовке. В суп добавьте белый перец, вино, сливки, закипятите. Брокколи порежьте и разложите по тарелкам, суп процедите и залейте брокколи, сверху положите рыбу и сухарики.

Сырный суп с морепродуктами

Подготовьте литр воды, картофелину, морковь, луковицу, 160 грамм плавленого сыра, стейк лосося, 5 неочищенных креветок, 15 очищенных креветок, 2 столовые ложки оливкового масла, пучок петрушки, соль, перец по вкусу.

Воду доведите до кипения и добавьте картофель, порезанный кубиками. Припустите в оливковом масле мелко нарезанные луковицу и морковь. Когда картофель сварится до полуготовности, отправьте в суп плавленые сырки, перемешайте, чтобы сыр расплавился, добавьте морковь с луком, посолите. Добавьте нарезанный кубиками лосось и креветки, варите еще 5 минут. Уменьшите огонь, положите в суп нарубленную петрушку. Снимите с огня и дайте супу настояться.

Сырный суп с шампиньонами

Понадобится 250 грамм говяжьего фарша, луковица, 4 пера зеленого лука, 2,5 литра мясного бульона, 250 грамм свежих шампиньонов, половинка корня сельдерея, 5 картофелин, морковь, 200 грамм плавленого сыра, 2 столовых ложки рубленого укропа, веточка базилика, столовая ложка растительного масла, соль и перец по вкусу.

Шампиньоны вымойте и нарежьте тонкими пластинами. Овощи очистите, лук и картофель порежьте кубиками, корень сельдерея и морковь – соломкой, зеленый лук – небольшими кусочками. Фарш в течение 5 минут обжарьте на масле в кастрюле для супа, потом добавьте шампиньоны и готовьте в течение 3 минут. Добавьте овощи и тушите еще 5 минут. Влейте бульон, доведите его до кипения, положите картофель и варите 10 минут, постепенно добавляя сыр. Приправьте солью и перцем, посыпьте укропом и выключите, дайте настояться перед подачей.

Сырный суп с беконом

Возьмите луковицу, 120 грамм моркови, 100 грамм корня петрушки, 70 грамм корня сельдерея, 125 мл овощного бульона, 80 грамм бекона, 100 грамм твердого сыра, 1 плавленый сырок,125 мл сливок, черный перец, базилик, соль по вкусу.

Сварите из нарезанных овощей бульон, процедите. В кастрюле обжарьте бекон, добавьте овощной бульон, сливки и прогрейте. Добавьте сыр, сырок и дайте супу прокипеть, пока не растворится сыр. Доведите вкус супа солью и перцем, приправьте базиликом. Подавайте сырный суп с гренками и соусом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира