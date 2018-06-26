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Крымскотатарский флаг - символ нашей борьбы, - Порошенко
26.06.2018 14:06
Крымскотатарский флаг - символ нашей борьбы, - Порошенко
26 июня - День крымскотатарского флага
Петр Порошенко поздравил соотечественников украинском и крымскотатарском языках.
Крымскотатарский флаг - символ нашей борьбы, - Порошенко Фото: из свободных источников

Крымскотатарский флаг стал символом борьбы за свободу и украинский Крым,  заявил президент Петр Порошенко.

"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый государственный флаг Украины, сегодня стал красноречивым символ ом нашей борьбы за свободу, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму", - написал он в Facebook.

С Днем крымскотатарского флага!" - поздравил президент.

Порошенко также поздравил соотечественников на крымскотатарском языке: " Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun! ".

26 июня в Киеве состоится автопробег, торжественное шествие, митинг на Майдане Независимости и праздничный концерт по случаю праздника.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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