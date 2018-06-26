26 июня - День крымскотатарского флага

Крымскотатарский флаг стал символом борьбы за свободу и украинский Крым, заявил президент Петр Порошенко.

"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый государственный флаг Украины, сегодня стал красноречивым символ ом нашей борьбы за свободу, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму", - написал он в Facebook.

" С Днем крымскотатарского флага!" - поздравил президент.

Порошенко также поздравил соотечественников на крымскотатарском языке: " Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun! ".