|Крымскотатарский флаг - символ нашей борьбы, - Порошенко
|26.06.2018 14:06
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26 июня - День крымскотатарского флагаПетр Порошенко поздравил соотечественников украинском и крымскотатарском языках.
Фото: из свободных источников
Крымскотатарский флаг стал символом борьбы за свободу и украинский Крым, заявил президент Петр Порошенко.
"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый государственный флаг Украины, сегодня стал красноречивым символ ом нашей борьбы за свободу, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму", - написал он в Facebook.
" С Днем крымскотатарского флага!" - поздравил президент.
Порошенко также поздравил соотечественников на крымскотатарском языке: " Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun! ".
26 июня в Киеве состоится автопробег, торжественное шествие, митинг на Майдане Независимости и праздничный концерт по случаю праздника.
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