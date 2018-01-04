Соломенский районный суд Киева разрешил экс-заместителю министра внутренних дел Украины Николаю Чеботарю покидать Киев и отменил для бизнесмена Владимира Литвина обязательство носить электронный браслет, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Суд принял соответствующие решения 27 и 29 декабря 2017 года Фото: Олег Богачук / Facebook "Чеботарю продлили все обязанности, кроме запрета покидать Киев. То есть он может передвигаться по Украине, но у него сданы все паспорта для выезда за границу. Литвину продлили все обязанности, кроме ношения электронного средства слежения", – отметили в САП.В ведомстве сообщили, что вопрос продления меры пресечения Чеботарю суд рассмотрел 27 декабря, а Литвину – 29 декабря.О продлении им мер пресечения сообщало вчера издание INSIDER.31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски по месту проживания фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел (МВД) рюкзаков для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына главы МВД Александра Авакова, экс-замглавы МВД Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8 ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества сына министра внутренних дел.22 декабря Соломенский райсуд отменил обязательство для Александра Авакова носить электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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