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В САП подтвердили, что суд продлил меру пресечения фигурантам "дела о рюкзаках" Чеботарю и Литвину
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04.01.2018 16:45
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Соломенский районный суд Киева разрешил экс-заместителю министра
внутренних дел Украины Николаю Чеботарю покидать Киев и отменил для
бизнесмена Владимира Литвина обязательство носить электронный
браслет, сообщили в Специализированной антикоррупционной
прокуратуре. Суд принял соответствующие решения 27 и 29 декабря
2017 года Фото: Олег Богачук / Facebook "Чеботарю продлили
все обязанности, кроме запрета покидать Киев. То есть он может
передвигаться по Украине, но у него сданы все паспорта для выезда
за границу. Литвину продлили все обязанности, кроме ношения
электронного средства слежения", – отметили в САП.В ведомстве
сообщили, что вопрос продления меры пресечения Чеботарю суд
рассмотрел 27 декабря, а Литвину – 29 декабря.О продлении им
мер пресечения сообщало вчера издание INSIDER.31 октября 2017
года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело
обыски по месту проживания фигурантов уголовного производства
о злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел (МВД)
рюкзаков для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына
главы МВД Александра Авакова, экс-замглавы МВД
Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла
тендер по поставкам рюкзаков, Литвина. Им вменяют растрату на сумму
14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд
Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде
личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные
паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру
пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8
ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19
декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества
сына министра внутренних дел.22 декабря Соломенский
райсуд отменил обязательство для Александра Авакова носить
электронный браслет.
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