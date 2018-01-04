|Кабмин планирует ввести штрафы за незаконное использование символики Нацполиции
|04.01.2018 16:45
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Сумма штрафа может составлять до 85 тыс.Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести штраф до 85 тыс. Гривен за незаконное использование символики Национальной полиции.
Фото: npu.gov.ua
В частности, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей под номером 184-3.
Незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Нацполиции или незаконное использование на транспортном средстве наименование Нацполиции, в том числе на иностранном языке, будет наказываться штрафом от 1 до 2 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. Гривен), - говорится в законопроекте № 7474, зарегистрированном в Раде 29 декабря 2017, информирует LB.ua.
Незаконное использование органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями, а также общественными объединениями наименования и символики Нацполиции на одежде, зданиях, бланках документов карается штрафом от 2 до 3 тыс. Рублей (34-51 тыс. Гривен ).
Вышеуказанные действия, совершенные повторно в течение года, будут наказываться штрафом от 51 до 68 тыс. Гривен для физлиц и от 68 до 85 тыс. Гривен - для должностных лиц и физлиц-предпринимателей.
Признаками принадлежности к полиции символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.
Напомним, в декабре в Запорожской области задержали преступную группировку в составе девяти человек, которые переодевались в полицейскую форму и совершали разбойные нападения на граждан и предпринимателей.