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Кабмин планирует ввести штрафы за незаконное использование символики Нацполиции
04.01.2018 16:45
Кабмин планирует ввести штрафы за незаконное использование символики Нацполиции
Сумма штрафа может составлять до 85 тыс.
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести штраф до 85 тыс. Гривен за незаконное использование символики Национальной полиции.
Кабмин планирует ввести штрафы за незаконное использование символики Нацполиции Фото: npu.gov.ua

В частности, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей под номером 184-3.

Незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Нацполиции или незаконное использование на транспортном средстве наименование Нацполиции, в том числе на иностранном языке, будет наказываться штрафом от 1 до 2 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. Гривен), - говорится в законопроекте № 7474, зарегистрированном в Раде 29 декабря 2017, информирует LB.ua. 

Незаконное использование органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями, а также общественными объединениями наименования и символики Нацполиции на одежде, зданиях, бланках документов карается штрафом от 2 до 3 тыс. Рублей (34-51 тыс. Гривен ).

Вышеуказанные действия, совершенные повторно в течение года, будут наказываться штрафом от 51 до 68 тыс. Гривен для физлиц и от 68 до 85 тыс. Гривен - для должностных лиц и физлиц-предпринимателей.

Признаками принадлежности к полиции символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

Напомним, в декабре в Запорожской области задержали преступную группировку в составе девяти человек, которые переодевались в полицейскую форму и совершали разбойные нападения на граждан и предпринимателей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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