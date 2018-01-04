Сумма штрафа может составлять до 85 тыс.

В частности, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей под номером 184-3.

Незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Нацполиции или незаконное использование на транспортном средстве наименование Нацполиции, в том числе на иностранном языке, будет наказываться штрафом от 1 до 2 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. Гривен), - говорится в законопроекте № 7474, зарегистрированном в Раде 29 декабря 2017, информирует LB.ua.

Незаконное использование органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями, а также общественными объединениями наименования и символики Нацполиции на одежде, зданиях, бланках документов карается штрафом от 2 до 3 тыс. Рублей (34-51 тыс. Гривен ).

Вышеуказанные действия, совершенные повторно в течение года, будут наказываться штрафом от 51 до 68 тыс. Гривен для физлиц и от 68 до 85 тыс. Гривен - для должностных лиц и физлиц-предпринимателей.

Признаками принадлежности к полиции символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.