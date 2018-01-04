Холодный кофе. При таком методе приготовления напиток получается менее кислым и гораздо более сладким, пишет со ссылкой на .

Учёные из Университета Томаса Джефферсона в сравнили заваривание разных видов кофе холодным способом и традиционным горячим и выяснили, что при холодном заваривании образуется более высокая концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты.

Как оказалось, эффективность экстракции при этом зависит от степени обжарки и не зависит от грубости помола.

В рамках исследования химики Меган Фуллер и Найни Рао провели сравнительный анализ различных способов заваривания кофе. По мнению исследователей, холодный вариант щадит зёрна. При этом концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты достигает насыщения уже спустя 6–7 часов.

Как утверждают многие кофейные компании, при заваривании долгим (холодным) способом напиток получается не таким кислым и более сладким.

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