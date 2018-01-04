Гибель украинского разведчика в зоне АТО — небоевая потеря. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Это — небоевая потеря. Больше информации я, к сожалению, обнародовать не могу. Этим делом занимаются правоохранительные органы — военная прокуратура и Нацполиция. Это произошло второго января поздно вечером. Мы не разглашаем информацию. Есть уголовное производство, которое проводят следственные органы», — рассказал Мотузяник «Громадському радіо».

«Нам сообщили, что погиб наш земляк в зоне АТО. Мы не знаем причины гибели», — сказал председатель Кодымского районного совета Одесской области Геннадий Гладенький.

Он также рассказал о семье погибшего. По его словам, отец Чегурко — чернобылец, мать болеет сахарным диабетом, у нее высокое давление. «Он сделал предложение девушке из Донецкой области, готовился к свадьбе», — добавил председатель Кодымской районной рады.

Гладенький рассказал, что накануне общался с отцом погибшего, тот рассказал, что сын на днях вернулся с задания с неподконтрольной территории.

Сообщается, что Александра Чегурко будут хоронить завтра, 5 января.

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