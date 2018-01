Доля мобильных платежей через Alipay выросла до 82% в 2017г Пользователи системы электронных платежей Alipay все чаще платят с помощью смартфона - в 2017 году рекордные 82% транзакций на платформе прошли с мобильных устройств, чаще только это были именно смартфоны, сообщает китайская компания Ant Financial Services, которой принадлежит Alipay. Всего в Китае Alipay в 2017 году пользовались 520 млн человек, или около 37% населения страны. Одной из главных причин быстрого роста мобильных платежей была слава двумерного QR-кодов Alipay. Благодаря им более 40 млн малых предприятий Китая осуществили цифровизацию этапа получения денег. Приложение мобильной оплаты облегчило оформление более 100 видов общественных услуг 12 категорий, включая социальное страхование, городской транспорт, гражданские дела. В 2017 году более 200 млн китайцев использовали Alipay для оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, мобильные платежи в Alipay позволяют получить и поддерживать кредитный рейтинг, область применения которого продолжает расширять. Например, независимое кредитное агентство Zhima Credit, действующее в структуре Ant Financial Services, на конец 2017 года выдало 41,5 млн пользователям системы Alipay 40 млрд юаней кредита без залога. Ant Financial входит в группу компаний Alibaba. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика alipay млн мобильных более financial Теги: телеком