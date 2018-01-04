Кремлевские поставки ракетных вооружений в Северную Корею представляют опасность для только мира.

Об этом в комментарии «Обозревателю» заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова, информирует svodka.net.

«То, что Россия поставляет им ракетное вооружение и поддерживает ядерную программу, может серьезно пошатнуть мировую стабильность», — сказала она.

Кроме того, оппозиционерка упомянула о недавней информации, когда у беглеца из КНДР нашли иммунитет к сибирской язве.

«Это значит, что в распоряжении Пхеньяна есть возбудитель сибирской язвы, который может быть использован как биологическое оружие», — заявила Курносова.

Она также добавила, что именно тандем и сотрудничество России и Северной Кореи несет угрозу всему миру.

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