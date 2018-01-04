|Удар по стабильности: мир предупредили о страшной угрозе
|04.01.2018 16:50
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Кремлевские поставки ракетных вооружений в Северную Корею представляют опасность для только мира.
Об этом в комментарии «Обозревателю» заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова, информирует svodka.net.
«То, что Россия поставляет им ракетное вооружение и поддерживает ядерную программу, может серьезно пошатнуть мировую стабильность», — сказала она.
Кроме того, оппозиционерка упомянула о недавней информации, когда у беглеца из КНДР нашли иммунитет к сибирской язве.
«Это значит, что в распоряжении Пхеньяна есть возбудитель сибирской язвы, который может быть использован как биологическое оружие», — заявила Курносова.
Она также добавила, что именно тандем и сотрудничество России и Северной Кореи несет угрозу всему миру.
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