И вот Путин снова победил в Сирии. Снова показали фотографию транспорта, бороздящего воды Босфора с военными автомобилями на борту.

Уже без чехлов, чтобы толпа могла насладиться зрелищем. Но с места событий потоком шли сообщения о том, что российская авиация как бомбила сирийские населенные пункты, так и продолжает это делать. Причем, бомбардировки осуществляются все в том же ключе, как и до «победы». Города поближе к авиабазе Хмеймим утюжит фронтовая авиация, а населенные пункты, расположенные на берегах Евфрата, куда не долетают самолеты с базы Хмеймим, утюжит стратегическая авиация из Саратовской области, информирует еizvestia.com.

Причем, даже вкусы российских авиаторов не изменились. Еще со времен чеченских войн известно, что основной целью любого населенного пункта является рынок. По нему наносятся первые удары. Оно и понятно, количество жертв – зашкаливает и психологический эффект сразу задается как надо. Далее – все по схеме. Убитых и раненных везут в больницы, туда же устремляются и родственники жертв. Это значит, что вторая волна бомбардировок будет по больницам и госпиталям. Те, кто еще не понимает, что такое «русский мир» или что такое «русью пахнет», устраивают импровизированные госпиталя в школах. Им кажется, что школы бомбить не станут, ибо — дети и все такое. Кроме того, там – большие помещения, которые можно использовать под палаты и операционные. В общем, школы идут в третьей волне, а четвертая волна идет уже с использованием бетонобойных бомб. Это когда местные жители успешно избавились от иллюзий, по поводу русских, и уходят в подвалы и подземные парковки, обустраивая там больницы и убежища. Вот туда и прилетают бетонобойники и термобарические боеприпасы.

Вот все это не прекращалось даже после бравого заявления Путина о «победе». С одной стороны, заявление хорошее – публичное, и найдет свое место в числе доказательств военных преступлений, совершенных РФ в Сирии, а с другой стороны, именно в Сирии оно не имеет смысла, ибо снова был разбомблен овощной рынок одного из населенных пунктов. Это значит, что больницам и школам следует приготовиться.

С другой стороны, противная сторона тоже ничего не слышала о путинской победе. Поскольку в Сирии просто нет регулярных армий противников Асада, то все боевые действия ведутся группами небольшой численности – до взвода. Они мобильны и пользуются поддержкой местного населения, натерпевшегося от сиамских братьев Путина-Асада. Раз так, то они легко могут пополнять свои ресурсы и относительно незаметно передвигаться по всей территории Сирии. Собственно говоря, они просто усилили партизанскую составляющую своей тактики. Ничего нового выдумывать не пришлось, как не пришлось перестраивать свои структуры. Просто группы стали мельче и менее заметны.

В связи с этим, довольно интересно выглядит «победа» в плане поздравления российских военных, местными «побежденными» группировками, с Новым Годом. В общем, пока на авиабазе Хмеймим жрали водку и оливье, к ним прилетело. Причем – прилетело очень удачно. По опыту атаки на авиабазу Т-4, под Пальмирой, в 16 году, было понятно, что стрелять по самолетам и вертолетам – нет смысла. Достаточно удачно накрыть склад боеприпасов, а там уже и самолеты начнут гореть. Хоть Москва и отплевывалась от удачной атаки на Т-4, но 4 вертолета отправились в райские кущи, дабы катать местных обитателей между облаками.

В этот раз, насколько можно понимать из поступающих сообщений, вместе со складом боеприпасов, к вертолетам и ансамблю Александрова, отправились 4 бомбардировщика Су-24, 2 истребителя Су-35С, транспортный самолет Ан-72 и конечно – две дубленки импортные и что-то еще.

Заметим, вот эти новейшие Су-35, которыми в РФ гордятся невыносимо, и которых, с их слов, боятся решительно все самолёты ВВС США, были уничтожены с помощью копеечной мины, которая удачно заглянула на «голубой огонек» в склад боеприпасов. Как себя чувствует знаменитый комплекс ПВО С-400, история умалчивает, но есть мнение, что и там тоже было грустно.

Вот это и есть «гибридная победа», в исполнении Путина. Вроде как победили, и даже громко об этом заявили, но россияне продолжают убивать, да и самих их – тоже. Мало того, за все эти годы войны, ни разу не было таких потерь авиационной группировки ВВС РФ. В любом другом варианте, это было бы названо эскалацией противостояния и выходе его на новый уровень, но в РФ это – победа, гибридная, но – победа. Москва всех победила и уходит из Сирии, только разворачивает новые военные базы, а местные – жгут эти базы усердно и вдохновенно.

В общем, теперь мы имеем полное представление о «гибридной войне» российского варианта, включая и гибридную победу.

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