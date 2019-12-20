В ночь с 19 на 20 декабря оперативники территориальных управлений стратегических расследований и следственных подразделений Национальной полиции провели масштабные отработки нелегальных игорных заведений по всей Украине.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Полицейские пресекли деятельность 152 заведений, большая часть из которых работала под видом распространителей государственных лотерей. При этом власть некоторых заведений пыталась препятствовать правоохранителям, забаррикадировав все двери.

Как выяснилось, в больших городах работали казино и покерные клубы, а в небольших городах и поселках - в основном - залы с игровыми автоматами старого образца.

Так, деятельность 8 подпольных казино прекращена в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье, а также 7 залов для игры в покер - в Луцке, Кропивницком, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались "кешовыми" фишками, которые имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость "входного билета" в казино и покерные залы могла составлять несколько тысяч долларов США.

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