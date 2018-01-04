Традиционное французское приветствие-поцелуй следует заменить более скромным рукопожатием, считает мэр города Моретт Од Пикар-Вольф. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Президент Франции Эммануэль Макрон обменивается поцелуями с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй перед встречей в Елисейском дворце Фото: EPA По мнению Пикар-Вольф, официальным лицам Франции следует перейти к более нейтральному рукопожатию.Мэр призналась, что в течение многих месяцев умышленно опаздывала на совещания в округе, чтобы не целоваться с 73 коллегами (по количеству городов округа).Однажды на помощь пришла простуда, написала Пикар-Вольф: легче было рассказывать о болезни, чем объяснять, почему не хочешь целоваться.Она считает, что поцелуи способствуют передаче вируса гриппа.В интервью парижскому изданию Пикар-Вольф заявила, что ритуал ее "бесит", особенно если приходится целоваться с мужчиной, который только что брызгал на щеки лосьон. Этот жест стал механическим и не обозначает дружбы и привязанности, сказала она.Мэр добавила, что всегда считала странной традицию целовать едва знакомых людей и предположила, что la bise можно считать скрытой формой дискриминации женщин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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