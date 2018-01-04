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Мэр французского городка предложила отказаться от традиции целоваться перед официальными встречами
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04.01.2018 16:52
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Традиционное французское приветствие-поцелуй следует заменить более
скромным рукопожатием, считает мэр города Моретт Од Пикар-Вольф.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Президент
Франции Эммануэль Макрон обменивается поцелуями с премьер-министром
Великобритании Терезой Мэй перед встречей в Елисейском дворце Фото:
EPA По мнению Пикар-Вольф, официальным лицам Франции следует
перейти к более нейтральному рукопожатию.Мэр призналась, что в
течение многих месяцев умышленно опаздывала на совещания в округе,
чтобы не целоваться с 73 коллегами (по количеству городов
округа).Однажды на помощь пришла простуда, написала Пикар-Вольф:
легче было рассказывать о болезни, чем объяснять, почему не хочешь
целоваться.Она считает, что поцелуи способствуют передаче вируса
гриппа.В интервью парижскому изданию Пикар-Вольф заявила,
что ритуал ее "бесит", особенно если приходится целоваться с
мужчиной, который только что брызгал на щеки лосьон. Этот жест
стал механическим и не обозначает дружбы и привязанности, сказала
она.Мэр добавила, что всегда считала странной традицию целовать
едва знакомых людей и предположила, что la bise можно считать
скрытой формой дискриминации женщин.
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