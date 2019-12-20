Выкормила 29 малышей: американка пожертвовала более 350 литров грудного молока - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Выкормила 29 малышей: американка пожертвовала более 350 литров грудного молока
20.12.2019 16:31
Американка помогла выкормить грудным молоком 29 чужих детей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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