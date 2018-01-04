|Фигурантам "дела рюкзаков Авакова" Чеботарю и Литвину продолжили меры
|04.01.2018 16:52
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Однако первом позволили покидать Киев, а с другой сняли электронный браслетСоломенский районный суд Киева продлил меры пресечения в виде личного обязательства для бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и харьковчанина Владимира Литвина, которые фигурируют в так называемом "деле рюкзаков".
Сергей Чеботар. Фото: mvs.gov.ua
Об этом сообщает " Радио Свобода ", ссылаясь на данные пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В САП отметили, что суд рассматривал вопрос продления меры пресечения для Чеботаря 27 декабря, а для Литвина - 29 декабря.
"Чеботарю продолжили все обязанности, кроме запрета покидать Киев. То есть он может передвигаться Украине, но у него сданы все паспорта для выезда за границу. Литвину продолжили все обязанности, кроме ношения электронного средства слежения", - сообщили в САП.
Напомним, 15 ноября Апелляционный суд Киева с алишив без удовлетворения апелляционную жалобу САП на меру пресечения Сергею Чеботарю.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".
31 октября НАБУ сообщил о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел. Впоследствии, подозрение вручили третьем фигуранту дела Владимиру Литвину.
Сына главы МВД Александра суд отказался арестовывать и назначать залог 5 млн грн по требованию антикоррупционной прокуратуры.