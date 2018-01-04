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Фигурантам "дела рюкзаков Авакова" Чеботарю и Литвину продолжили меры
04.01.2018 16:52
Фигурантам "дела рюкзаков Авакова" Чеботарю и Литвину продолжили меры
Однако первом позволили покидать Киев, а с другой сняли электронный браслет
Соломенский районный суд Киева продлил меры пресечения в виде личного обязательства для бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и харьковчанина Владимира Литвина, которые фигурируют в так называемом "деле рюкзаков".
Фигурантам "дела рюкзаков Авакова" Чеботарю и Литвину продолжили меры Сергей Чеботар. Фото: mvs.gov.ua

Об этом сообщает " Радио Свобода ", ссылаясь на данные пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП отметили, что суд рассматривал вопрос продления меры пресечения для Чеботаря 27 декабря, а для Литвина - 29 декабря.

"Чеботарю продолжили все обязанности, кроме запрета покидать Киев. То есть он может передвигаться Украине, но у него сданы все паспорта для выезда за границу. Литвину продолжили все обязанности, кроме ношения электронного средства слежения", - сообщили в САП.

Напомним, 15 ноября Апелляционный суд Киева с алишив без удовлетворения апелляционную жалобу САП на меру пресечения Сергею Чеботарю.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)  задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра  по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро  "политическими, а не юридически обоснованными".

31 октября  НАБУ сообщил о подозрении двум из трех фигурантов дела  о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел. Впоследствии,  подозрение вручили третьем фигуранту дела  Владимиру Литвину.

Сына главы МВД Александра суд отказался арестовывать и назначать залог 5 млн грн по требованию антикоррупционной прокуратуры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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