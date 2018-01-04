Однако первом позволили покидать Киев, а с другой сняли электронный браслет

Об этом сообщает " Радио Свобода ", ссылаясь на данные пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП отметили, что суд рассматривал вопрос продления меры пресечения для Чеботаря 27 декабря, а для Литвина - 29 декабря.

"Чеботарю продолжили все обязанности, кроме запрета покидать Киев. То есть он может передвигаться Украине, но у него сданы все паспорта для выезда за границу. Литвину продолжили все обязанности, кроме ношения электронного средства слежения", - сообщили в САП.

Напомним, 15 ноября Апелляционный суд Киева с алишив без удовлетворения апелляционную жалобу САП на меру пресечения Сергею Чеботарю.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".

31 октября НАБУ сообщил о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел. Впоследствии, подозрение вручили третьем фигуранту дела Владимиру Литвину.