Об этом пишет Bloomberg.

Укрепление гривни превзошло ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

По мнению аналитиков, укрепление гривнs способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. Поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны. Они также добавили, что разница между зарплатами в Украине и Польше за три года уменьшилась почти в 3 раза.

Среди наиболее ревальвированных валют оказались египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

Сейчас курс гривны укрепляется из-за избытка валюты на рынке. Сообщается, что это происходит из-за инвестиций иностранцев в государственные облигации.

При этом по данным Национального банка, официальный курс гривны с начала года (на начало декабря), укрепился на 13%, с 27,7 грн/доллар до 24,0 грн/доллар.

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