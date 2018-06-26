В США покойный рэпер XXXTentacion, который был убит 18 июня, лидировал в американском хит-параде Billboard Hot 100, сообщает Корреспондент .

По данным источника, композиция музыканта Sad! поднялась с 52-й позиции на первое место.

Стоит отметить, что композиция Sad! рэпера XXXTentacion к 21 июня насчитывала 48,9 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах. Также в топ-100 попали и десять других треков музыканта.

Кроме этого, в последний раз умершим певцом возглавившим чарт был The Notorious B.I.G. с песней Mo Money Mo Problems в 1997 году.

Как сообщал svodka.net ранее, во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя , более известного под псевдонимом XXXTentacion.

Певец выходил из магазина, где выбирал новый мотоцикл, когда на него напали двое неизвестных. Нападавшие выстрелили в рэпера, забрали из его машины сумку с деньгами и скрылись. XXXTentacion доставили в больницу, где он скончался.

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