|Покойный артист возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100
|26.06.2018 14:10
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В США покойный рэпер XXXTentacion, который был убит 18 июня, лидировал в американском хит-параде Billboard Hot 100, сообщает Корреспондент.
По данным источника, композиция музыканта Sad! поднялась с 52-й позиции на первое место.
Стоит отметить, что композиция Sad! рэпера XXXTentacion к 21 июня насчитывала 48,9 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах. Также в топ-100 попали и десять других треков музыканта.
Кроме этого, в последний раз умершим певцом возглавившим чарт был The Notorious B.I.G. с песней Mo Money Mo Problems в 1997 году.
Как сообщал svodka.net ранее, во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion.
Певец выходил из магазина, где выбирал новый мотоцикл, когда на него напали двое неизвестных. Нападавшие выстрелили в рэпера, забрали из его машины сумку с деньгами и скрылись. XXXTentacion доставили в больницу, где он скончался.
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