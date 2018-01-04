Сегодня, 4 января, представители Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали во время получения неправомерной выгоды заместителя мэра одного из городов Львовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины во Львовской области сообщает .

"Работники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции задокументировали преступную схему "дополнительного заработка" заместителя председателя одного из горсоветов области. За указанное денежное вознаграждение он пообещал посодействовать в установке двух пунктов обмена валюты. Правоохранители изъяли одну тысячу долларов США, полученную в качестве взятки", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что подозреваемому грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре сотрудники СБУ, военной прокуратуры и внутренней безопасности Нацполиции уличили в вымогательстве 40 тыс. взятки старшего следователя областного управления полиции, который таким образом пообещал решить вопрос о закрытии дела по ДТП.





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