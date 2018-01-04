Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования СБУ на 21%, СВР – на 37%, ГУР – на 72%

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 8,15 млрд грн Службе безопасности Украины, что почти на 21% больше, чем в 2017 году; Службе внешней разведки (СВР) на 37% больше – 1,78 млрд грн, а Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны на 72% больше – 2,5 млрд грн.

Об этом говорится в тексте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

При этом в 2017 году СБУ выделялось 6,75 млрд грн.

На обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и деятельности органов системы СБУ предусмотрено 7,737 млрд грн; деятельность Антитеррористического центра при СБУ –13,8 млн грн; строительство или приобретение жилья для военнослужащих СБУ – 120,1 млн грн.

Официальный курс Национального банка Украины по состоянию на 4 января: 27,8905 грн/$1.