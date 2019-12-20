|В Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина и Медведчука — источник
|20.12.2019 16:43
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Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой политсовета Оппоплатформы Виктором Медведчуком. Во встрече также принимал участие первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.
Об этом сообщает близкий к Кремлю
"Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате – подключение парламентов Украины, Германии, Франции и России к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
По словам Медведчука достигнута предварительная договорённость с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января – начале февраля" -- говорится в собщении.