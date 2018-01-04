Представители украинской стороны на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе будут прилагать все усилия для того, чтобы вторая волна освобождения заложников прошла как можно быстрее. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в

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