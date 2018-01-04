Ограничение скорости в населенных пунктах до 50 км/ч, вступившее в силу 1 января 2018 года, вызвало самый живой ответ у водительской аудитории. В соцсетях даже получился небольшой флешмоб, когда размышления по теме публиковали с хештегом #мои50км.

Спектр мнений получился очень широкий — кто-то с удовольствием отмечает формирование «касты 50 км/ч», кто-то жалуется на увеличившийся расход топлива, а кто-то считает, что в одиночку быть «самым правильным» не получается физически, информирует svodka.net.

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