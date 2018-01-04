3 января Государственная судебная власть сообщала, что в 2017 году амнистированы 587 участников антитеррористической операции на Донбассе. Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что амнистированы 532 участника АТО. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лысенко уточнил количество амнистированных участников АТО Фото: uacrisis.org "По состоянию на 7 декабря 2017 года положения закона применены к 532 лицам, из них во время поддержания публичного обвинения в судах – в отношении 452 человек, при осуществлении надзора за исполнением наказаний – 80 человек", – написал он. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/1979062652342765 3 января Государственная судебная власть сообщала, что в 2017 году амнистированы 587 участников антитеррористической операции на Донбассе. Верховная Рада приняла закон "Об амнистии в 2016 году" 7 июля 2016 года. В соответствии с законом, амнистия допускается в отношении осужденных, которые относятся к незащищенным категориям: несовершеннолетние, женщины, мужчины с маленькими детьми, инвалиды и др.Амнистия также допускается в отношении "участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, непосредственно участвовавших в АТО". Речь идет лишь о тех участниках АТО, кто не совершил тяжких преступлений.В августе 2016 года президент Украины Петр Порошенко вернул закон в парламент с правками.22 декабря 2016 года Рада повторно приняла закон с предложениями президента.2 сентября 2017 года Порошенко подписал закон, он действовал с 7 сентября по 7 декабря 2017 года.По состоянию на 4 октября 2017 года статус участника боевых действий получили 316 612 человек, сообщала Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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